Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco ohne Karriereplan: "Von Fall zu Fall entscheiden"

Tedesco zufrieden mit Erfahrung bei Spartak Moskau

Tedesco war 2017 beim Zweitligisten Erzgebirge Aue als Chefcoach in den Profifußball eingestiegen und kurz darauf vom FC Schalke 04 verpflichtet worden. In der ersten Saison wurden die Königsblauen Vizemeister, es folgten jedoch ein sportlicher Absturz und die Trennung von Tedesco. Danach habe er auch Angebote aus der Bundesliga gehabt, sich aber für die Aufgabe in Moskau entschieden. „Schon jetzt kann ich sagen: Diese Erfahrungen kann mir keiner nehmen. Erfahrungen, die mich weiterbringen“, sagte Tedesco.