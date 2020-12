Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco verlässt Spartak Moskau - Sehnsucht nach Familie

Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco will seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Spartak Moskau nicht verlängern. Das sagte er am Mittwochabend nach einer 1:3-Niederlage im Topspiel der russischen Premjer-Liga bei Tabellenführer Zenit St. Petersburg, wie die Staatsagentur Tass meldete. Er habe den Eigentümer bereits am Vortag darüber informiert, dass er seinen Vertrag im Mai auslaufen lassen wolle. "Das war die schwerste Entscheidung in meiner Karriere", sagte der 35-Jährige der Agentur Tass zufolge. Wenig später bestätigte der russische Klub diese Aussagen.

