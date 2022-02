Dominanz der Kufen-Asse: Darum brilliert das deutsche Team um Bob-Star Francesco Friedrich im Eiskanal

Das Podium im Yanqing Sliding Center hatte Symbolkraft. Bob-Dominator Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Margis, eingerahmt von den Bobteams Johannes Lochner und Christoph Hafer. Ein Dreifacherfolg für drei deutsche Bobs, das hatte es noch nie gegeben. In bisher sieben von acht Wettbewerben holten die Athletinnen und Athleten des Bob- und Schlittenverbandes Deutschland (BSD) Gold, dazu viermal Silber, einmal Bronze. Doch woher kommt diese Dominanz im Eiskanal? Anzeige

Thomas Schwab muss nicht lange überlegen. "Der Grundstein ist bei uns schon gelegt, weil wir vier Kunsteisbahnen mit unterschiedlichem Charakter in Deutschland haben", sagt der BSD-Sportdirektor. In keinem anderen Land der Welt stehen so viele Eiskanäle, weltweit gibt es nur 17, die für internationale Rennen genutzt werden. Durch die Vielzahl von Heimbahnen erhalten schon Acht- bis Zehnjährige "eine hervorragende Grundausbildung".

Zwar sind bis auf Skeleton-Pilotin Neise (21) alle anderen deutschen Olympiasieger Ü30, doch der Nachwuchs steht bereit. Im Rodeln gewann die 22 Jahre alte Anna Berreiter Silber, ihre gestürzte Teamkollegin Julia Taubitz (25) holte den Gesamtweltcup. Bei den Männern will Olympiadebütant Max Langenhan (22) den Dreifach-Olympiasiegern Johannes Ludwig und Felix Loch künftig den Rang abfahren.



Doch trotz der Erfolge gibt es auch Sorgen bei den Kufensportlern. Eine der vier Bahnen, die am Königssee, wurde beim Unwetter vergangenen Sommer teilweise zerstört. Ein Wiederaufbau soll stattfinden, doch das dauert. "Der Sport geht kaputt, wenn wir bis 2025 oder 2026 warten. Ich hoffe, dass wir einen Teilbetrieb schon in ein paar Monaten hinbekommen", sagt Schwab. Auf der Bahn fährt normalerweise auch die "Trainingsgruppe Sonnenschein" um die sechsfachen Olympiasieger Natalie Geisenberger und die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie Felix Loch.

Tüftler wie Loch werden von Regelanpassungen ausgebremst Regeländerungen könnten die Materialvorteile des deutschen Teams minimieren. Rodler wie Loch bauen sich ihre Schlitten selbst, sind Tüftler, optimieren jede Kleinigkeit. Rodellegende Georg Hackl hat den Doppelsitzer von Wendl/Arlt gebaut. Doch eine Arbeitsgruppe des Rodel-Weltverbands hat in einem Strategiepapier die Einführung von Einheitsschlitten als Ziel ausgegeben, 2024 soll es so weit sein. Die Doppelsitzer-Vize-Olympiasieger Eggert/Benneken können dieser Überlegung nur wenig abgewinnen. "Das sind so Sachen, wo wir uns dann fragen: Will man als gestandener, älterer Athlet wirklich noch mal von neu auf lernen?", fragt Sascha Benecken.

Schwab glaubt allerdings nicht an eine Einführung, aus ganz praktischen Gründen. "Tendenziell kommen wir zu dem Ergebnis, dass individuelle Anpassungen beim Doppelsitzer unumgänglich sind, weil die Körper der Athleten einfach zu unterschiedlich sind. Deshalb ist es schwierig einen Einheitsschlitten zu bauen", so der BSD-Sportdirektor. Aufkommenden Gerüchten, der Weltverband versuche mit den Einheitsschlitten den deutschen Materialvorteil zu minimieren, um mehr Spannung zu erzeugen, tritt er gelassen entgegen: "Da haben wir keine so große Angst. Es gibt dann immer noch so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können, das ist kein Problem."