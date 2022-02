Dominanz der Premier League: Deshalb beherrschen Chelsea, Liverpool und Co. die Königsklasse

Ausgelaugt und ermattet biegt der FC Chelsea in die wichtigste Phase der Saison ein. Diese Deutung drängte sich auf, wenn man Thomas Tuchel nach dem mühsamen 1:0 am Wochenende bei Crystal Palace hörte. Chelsea war immer noch geschwächt von der Klub-WM in Abu Dhabi, wo sich die Londoner zum ersten Mal den Titel als beste Mannschaft des Planeten gesichert hatten. Die Hitze und der Zeitunterschied hätten seinen Profis ebenso zugesetzt wie die Klimaanlage im Flugzeug, klagte Tuchel, weshalb Chelsea aktuell nicht zu Höchstleistungen im Stande sei: "Wir versuchen zu überleben.“ Die Aufgaben dieser Woche sind nur mit minimalem Reiseaufwand verbunden: Am Sonntag geht es im Ligapokalfinale im Wembley-Stadion gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. An diesem Dienstag (21 Uhr, DAZN und Amazon Prime) steht das Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den OSC Lille an der heimischen Stamford Bridge an. Anzeige

Als Titelverteidiger gehört Chelsea zu den Favoriten auf den Gewinn der Königsklasse, doch das Team ist in einem rätselhaften Zustand. In der Liga fällt der geplante Angriff auf den Meistertitel aus. Als Tabellendritter liegt man 13 Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Das ist ernüchternd – insbesondere, nachdem sich Chelsea im Sommer teuer verstärkt hatte mit der Verpflichtung von Romelu Lukaku für 115 Millionen Euro. Der Angreifer enttäuscht bisher sportlich und löste zwischenzeitlich atmosphärische Störungen aus mit seiner in einem Interview vorgetragenen Sehnsucht nach seinem Ex-Klub Inter Mailand. Gegen Crystal Palace hatte der Belgier sieben (!) Ballkontakte in 90 Minuten – Negativrekord in der Premier League seit Beginn der Datenerfassung 2003.

Dazu plagen Tuchel Verletzungsprobleme, die wichtigen Außenverteidiger Ben Chilwell und Reece James fallen langfristig aus. Trotzdem wäre es falsch, die Londoner abzuschreiben. Auch in der Vorsaison hatte Chelsea viele Baustellen, rutschte unter Frank Lampard in der Liga zwischenzeitlich sogar auf Platz zehn ab – und hievte sich nach Tuchels Ankunft auf Europas Thron.



Die größte Konkurrenz in der Königsklasse dürfte aus dem eigenen Land kommen. Die Premier League stellt die meisten Mannschaften im Achtelfinale, nämlich vier, und alle von ihnen zählen mehr oder weniger ernsthaft zum Favoritenkreis. Nach dem Endspieleinzug im Vorjahr (0:1 gegen Chelsea) will ManCity in dieser Saison endlich den letzten Schritt zum Gewinn jener Trophäe machen, die zur Obsession geworden ist für Trainer Pep Guardiola und die Klubbesitzer in Abu Dhabi. Der FC Liverpool ist in beeindruckender Form. Als erster englischer Vertreter gewann Klopps Team in der Vorrunde alle sechs Partien und steht nach dem 2:0 bei Inter Mailand wie City (5:0 bei Sporting Lissabon) bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Und Manchester United hat nicht zuletzt wegen Cristiano Ronaldo Au­ßen­sei­ter­chan­cen – in fünf Vorrundenspielen traf er sechsmal. Ralf Rangnicks Mannschaft tritt am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) bei Atlético Madrid an.

England dominiert die Champions League, das wird auch beim Blick auf die jüngere Geschichte sichtbar. In den vergangenen drei Jahren gab es zwei rein englische Endspiele, 2019 zwischen Liverpool und Tottenham Hotspur (2:0), 2021 zwischen Chelsea und Man City. Verschiedene Ranglisten belegen, dass fünf der zehn umsatzstärksten Klubs Europas aus England kommen. Laut transfermarkt.de investierten die Vereine der Premier League in dieser Saison trotz Corona knapp 1,7 Milliarden Euro – mehr als dreimal so viel wie die Vereine der Bundesliga (480 Millionen Euro).