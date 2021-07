Bericht: Dominick Drexler vor Wechsel vom 1. FC Köln zu Schalke 04 - Konkretes Angebot liegt wohl vor

Dominick Drexler steht nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zum FC Schalke 04 . Wie die Zeitung am Montagabend online berichtete, soll der Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen dem FC ein Angebot in Höhe von 600 000 Euro für den 31 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler unterbreitet haben. Für diese Summe sei der Bundesligist bereit, den vertraglich bis 2022 gebundenen Profi ziehen zu lassen.

Diese Spieler haben den 1. FC Köln bereits verlassen

Während diese Spieler dem neuen Köln-Trainer Steffen Baumgart nicht mehr zur Verfügung stehen, darf der Ex-Paderborn-Coach mit den Neuzugängen Marvin Schwäbe (Bröndby IF), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Timo Hübers (Hannover 96) und Rückkehrer Mark Uth (Schalke 04) in die Saison gehen. Letzterer konnte beim 3:2-Testspielsieg über Rekordmeister Bayern München am vergangenen Samstag per Doppelpack glänzen.