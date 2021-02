Nach Fan-Beleidigung: Köln-Manager Heldt kündigt Strafe für Drexler und weiteren FC-Profi an 

Horst Heldt hat eine Strafe für Dominick Drexler nach dessen Verunglimpfungen der eigenen Fans angekündigt. "Natürlich wird es eine Strafe geben. Das werden wir intern regeln. Es wird auch einen weiteren Spieler noch treffen", sagte der Sportchef des 1. FC Köln am Sonntag, ohne den anderen Profi namentlich zu nennen. Die angekündigte Strafe soll aber nicht in die Klubkasse fließen. "Wir werden überlegen, ob wir das karitativen Zwecken spenden, vielleicht auch fanbezogen", sagte Heldt weiter.

Vor dem 2:1-Derbysieg der Kölner am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach war im Internet ein Video aufgetaucht, auf dem sich Drexler abfällig über FC-Fans geäußert hatte. Die Aufnahme war offenbar bei der Fahrt des Kölner Mannschaftsbusses nach Mönchengladbach entstanden und zeigt die Perspektive aus dem Bus heraus. Auf der Straße hatten Kölner Anhänger das FC-Team mit Pyrotechnik auf das Derby eingestimmt. Via Klub-Homepage hatte sich Drexler vor dem Spiel am Samstag dann entschuldigt. Er sei mit dem Verein aufgewachsen und selbst Fan, sagte der Mittelfeldspieler.