Dominik Glawogger hat die A-Junioren von Holstein Kiel zurück in die Bundesliga geführt

Wer ist der Trainer, der diesen Erfolg mit kontinuierlich, akribischer Arbeit erst möglich machte? Schon im Alter von 17 Jahren übernahm der heutige UEFA A-Lizenz-Inhaber 2007 eine Jugendmannschaft beim SC Seiersberg (Österreich), Erfahrungen in In- und Ausland folgten. Mit 27 avancierte Glawogger bei Zweitligist Floridsdorfer AC (Österreichs Fußballmeister von 1918) zum jüngsten Profitrainer in der Alpenrepublik. Seit der Serie 2018/19 wirkt der mittlerweile 29-Jährige, der zudem ein Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz abschloss, erfolgreich an der Förde.

Von der Alpenrepublik an die Ostsee! Dominik Glawogger, wie lebt es sich in Schleswig-Holstein?

Glawogger: Ich bin ein offener Mensch und habe schon in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Speziell die deutsche Mentalität kannte ich schon aus meiner Zeit als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers. Die Menschen aus dem Norden bringen eine gewisse Ruhe und Gelassenheit mit, das empfinde ich als angenehm.

Man sagt Ihnen einen besonderen Ehrgeiz nach?

Der Drang nach Erfolg treibt mich an. Es macht Spaß, auf dem Platz zu stehen, Übungen anzuleiten und eine Gruppe zu führen. Zudem ist man in einer Position, in der man ständig Entscheidungen treffen muss und sehr rasch eine Rückmeldung bekommt, ob diese richtig oder falsch war.

Sie haben kürzlich in England hospitiert, schauen gern über den nationalen Tellerrand! Ihre Eindrücke?

Weiterbildung ist wichtig. Man darf in seiner Entwicklung nicht stehen bleiben. Das Schöne dabei ist: Fußball ist in so vielen Ländern beliebt und wird mit großer Passion gelebt.

Wie sieht die Karriereplanung für die nächsten fünf bis zehn Jahre aus?

Im Fußball ist alles möglich. Es kann sein, dass ich in fünf Jahren Trainer in der deutschen Bundesliga bin. Genauso kann es sein, dass ich in ohne Job zu Hause sitze und nicht weiß, wie es weitergeht.

Welche Parameter beschreiben den Fußball, den Sie liebsten spielen lassen?

Aktiv, mutig, erfolgreich. Es geht nicht darum, welches System ich persönlich am coolsten finde. Es geht vielmehr darum zu schauen, welche Waffen meine Spieler mitbringen und wie man den Spieler so oft wie möglich in eine Situation bringt, in der er seine Stärken einsetzen kann. Dazu kommt ein mannschaftstaktisch kompaktes Auftreten, aus dem wir immer wieder ins Gegenpressing kommen wollen. Der Gegner darf nie das Gefühl haben, dass er Zeit hat, sich auszuruhen.

Was gefällt Ihnen am Standort Kiel?

Holstein bietet im Nachwuchsleistungszentrum sehr vernünftige Rahmenbedingungen, die Lust auf Fußball machen. Das Team rund um die U 19 wurde zu Beginn der Saison neu zusammengestellt. Keiner der Trainer und Betreuer kannte sich zuvor persönlich. Es ist uns gelungen, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken einbringen kann.

Wie geht es nächste Saison mit der neuen U19 weiter?

Wir spielen in der höchsten Spielklasse in Deutschland, dürfen uns also mit den Besten messen. Wir versuchen, jeden besser werden zu lassen – im technisch-taktischen, aber auch athletischen Bereich sowie in der Persönlichkeitsentwicklung. Ziel ist es, alle Spiele zu gewinnen – egal, gegen welchen Gegner es geht. Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst haben müssen.

