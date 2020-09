„Die Chemie in der Truppe ist fantastisch“, freut sich Trainer Kenan Kocak. Sein Team ist mit zwei Siegen gestartet, am Freitag (18.30 Uhr) beim VfL Osnabrück soll der dritte folgen. Noch wichtiger als die gute Frühform: Obwohl sich der Kader deutlich verändert hat wegen vieler Abgänge und zahlreicher Neuer, stimmt der Zusammenhalt bereits.

96 hat in dieser Transferphase nicht auf besonders klangvolle Namen gesetzt, sondern auf passende Charaktere und den richtigen Mix. Kocak: „Es sind immer die Mannschaften am erfolgreichsten, bei denen das Miteinander passt – auf dem Platz und in der Kabine. Darauf haben wir Wert gelegt.“

„Er ist eine Persönlichkeit in der Kabine“

Kocak erinnert sich gut an die Wechselgespräche, als Kaiser noch für Bröndby in Dänemark kickte. Am 2. Januar habe er mit dem Spielerberater von Kaiser zusammengesessen und „um ihn gekämpft“, verrät der 96-Coach. „Weil ich absolut davon überzeugt war, dass er das Puzzleteil ist, das uns fehlt. Er kann das Gesicht von 96 sein, auch in Zukunft. Er ist eine Persönlichkeit in der Kabine, ein Leader, bringt seine inhaltlichen Qualitäten ein. Ich bin froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben.“