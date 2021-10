Dominik Szoboszlai zerstört Babelsbergs Pokal-Traum gegen RB Leipzig

Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 hat am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine Überraschung knapp verpasst. Der Viertligist aus der Landeshauptstadt unterlag dem Bundesligisten RB Leipzig mit 0:1 (0:1). Dominik Szoboszlai erzielte kurz vor der Pause das Tor des Abends für den haushohen Favoriten. Anzeige

Absolute Gänsehautatmosphäre herrschte beim Abspielen der Nulldrei-Hymne "Babelsberch 14482" schon vor dem Anpfiff. 6218 Zuschauer (darunter rund 600 im Gästeblock) in dem im Rahmen einer Hybrid-Veranstaltung, bei der sowohl die 2G- als auch die 3G-Regel zum Einsatz kamen, ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion sorgten für eine beeindruckende Atmosphäre. Mehr Besucher waren dort zuletzt am 21. Mai 2018, als die Babelsberger im Landespokalfinale vor 9012 Fans dem FC Energie Cottbus 0:1 unterlagen.

Die besten Bilder vom DFB-Pokalspiel zwischen Babelsberg 03 und RB Leipzig. Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 hat am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals vor 6218 Zuschauern im unter Corona-Auflagen ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion eine erneute Überraschung knapp verpasst. Der Viertligist aus der Landeshauptstadt unterlag dem Bundesligisten RB Leipzig mit 0:1 (0:1). Dominik Szoboszlai erzielte kurz vor der Pause das Tor des Abends für den haushohen Favoriten. © Jan Kuppert/Julius Frick

Marco Flügel, der in der ersten Runde des Cupwettbewerbs beim 7:6 nach Elfmeterschießen mit zwei parierten Strafstößen gegen Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth zum Mann des Abends wurde, musste sich dieses Mal mit einem Platz auf der Bank begnügen. Nachdem sich der 26-Jährige Ende September einen Daumenbruch zuzog und erst seit wenigen Tagen wieder torwartspezifisch trainieren kann, erhielt die etatmäßige Nummer eins Jannick Theißen den Vorzug. Auch bei den Leipzigern gab es auf der Torwartposition eine Veränderung. Stammkeeper Peter Gulacsi wurde durch Josep Martinez ersetzt. Der 23 Jahre alte Spanier kam in dieser Saison bei den Leipzigern noch nicht zum Zug, er war im Sommer vergangenen Jahres von UD Las Palmas zu RB gewechselt. Nicht dabei im "Karli" waren unter anderem auch die beiden Nationalspieler Marcel Halstenberg nach seinen Knieproblemen und Lukas Klostermann nach seinem Muskelfaserriss.

Die Gastgeber starteten durchaus mutig in die Partie und hatten die erste Ecke. Ein ganz besonderes Spiel war es für Babelsbergs Torjäger Daniel Frahn. Der trug von 2010 bis 2015 das Trikot der Messestädter und stieg mit ihnen von der Regional- bis in die 2. Bundesliga auf. Mit 88 Toren in 154 Punkt- und DFB-Pokalspielen belegt der 34-Jährige hinter Nationalstürmer Timo Werner noch immer den zweiten Platz in der ewigen Torjägerliste der Roten Bullen. Aus der Leipziger Startelf am Dienstag spielte er noch mit dem dänischen Nationalspielern Yussuf Poulsen zusammen.

Poulsen scheitert an Theißen

Nach RB-Abschlüssen von Benjamin Henrichs (9.) und Poulsen (10.) wurde der Gastgeber bei einem Vorstoß von Robin Müller gefährlich. Der 24-jährige Flügelflitzer war schon vorbei am herauseilenden Martinez, aber zu weit abgedrängt (15.). Bei der besten Gästechance der Roten Bullen, die jetzt von Minute zu Minute überlegener agierten, scheiterte Poulsen dann an Theißen, ehe Marcus Hoffmann vor der Linie klärte. Mit Blick auf den Marktwert der beiden Aufgebote (laut Internetportal transfermarkt.de) verkaufte sich der Viertligist bis dahin aber mehr als ordentlich: Mit 1,22 Millionen Euro werden die Kiezkicker gelistet, mit 497,55 Millionen Euro die Roten Bullen aus der Messestadt.

Babelsbergs Jörg Buder, der erst Anfang August den Cheftrainerposten bei Nulldrei übernahm und vor einem Jahr mit seinem aktuellen Co-Trainer Lars Simon noch für die D-Junioren des Vereins verantwortlich war, sah weitere Leipziger Abschlüsse von Hugo Novoa (29., scheitert an Theißen), Willi Orban (31., verpasst per Kopf) und Poulsen (38., knapp rechts vorbei). Bis kurz vor den Pausenpfiff hielt das Babelsberger Abwehrbollwerk gegen den Bundesligisten. Bitter für die Gastgeber, dass es dann doch noch klingelte: Auf Vorlage von Poulsen brachte Szoboszlai die Gäste per Linksschuss durch Theißens Beine in Führung (45.).



Fast hätte es direkt nach der Pause noch einmal im Nulldrei-Kasten geklingelt, doch Poulsen konnte Angelinos Eingabe aus Nahdistanz nicht verwerten (47.). Nur zwei Minuten danach die nächste Großchance für den Favoriten: Erneut war es Szoboszlai, der Theißen prüfte (49.). Der SVB-Keeper war auch in der 52. Minute gegen den nimmermüden Poulsen, den die Babelsberger kaum in den Griff bekamen, zur Stelle. Leipzig kontrollierte das Spiel, hatte auch die hochkarätigeren Möglichkeiten, nur der Spielstand blieb denkbar knapp. Babelsberg kämpfte um jeden Ball und sendete in der 71. Minute ein offensives Lebenszeichen: Tino Schmidt ließ Mohamed Simakan auf links alt aussehen und flankte auf Robin Müller. Der kam zum Abschluss, verfehlte die kurze Ecke aber knapp. Auf der anderen Seite zielte der eingewechselte Christopher Nkunku per Kopf zu hoch (75.).

Weil die Gäste die Entscheidung verpassten, warf Nulldrei in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Nach einem Kopfball von Frank Zille forderten die Gastgeber in der 89. Minute vergeblich Handelfmeter. Und auch Robin Müllers scharfe Hereingabe in der Nachspielzeit fand keinen Abnehmer mehr. Erhobenen Hauptes verlässt Babelsberg 03 die große Pokalbühne, ließ sich aber für einen starken Auftritt noch lange von seinen Fans feiern.

RB verzichtet auf Anteil an Zuschauereinnahmen

Für Nulldrei war es der erste Zweitrundenauftritt im DFB-Pokal seit 15 Jahren. Damals verloren die Filmstädter gegen den VfB Stuttgart mit 2:4. In der dritten Runde des nationalen Pokalwettbewerbs standen die SVB-Kicker bislang erst ein einziges Mal. 1999/20 setzten sie sich nach einem Freilos zum Auftakt durch einen Last-Minute-Treffer von Hendryk Lau mit 1:0 gegen die SpVgg Unterhaching durch und scheiterten anschließend am SC Freiburg.

Im Vorfeld der Partie konnte sich der SVB darüber freuen, dass die Sachsen auf ihren Anteil an den Zuschauereinnahmen verzichten. Den Leipzigern hätten 45 Prozent der Zuschauereinnahmen zugestanden. "Wir freuen uns, dass wir somit ein Stück weit zur Entlastung des Klubs beitragen und gleichzeitig ein positives Signal an den Amateursport senden können", teilten die Leipziger dazu mit. Über die Höhe der zu erwartenden Einnahmen machten beide Clubs keine Angaben.