Marc Stendera wechselt ablösefrei von Eintracht Frankfurt zu Hannover 96

Ein Neuer für Mirko Slomka und Hannover 96: Die Roten haben sich die Dienste des ablösefreien Marc Stendera gesichert. Der 23-Jährige einigte sich am Montag mit Eintracht Frankfurt auf eine Vertragsauflösung, somit war der Weg nach Hannover für den zentralen Mittelfeldspieler frei.

Am Dienstagvormittag steht für ihn der Medizincheck an. Besteht der in seiner Karriere bereits von schweren Verletzungen (unter anderem zwei Kreuzbandrisse) gebeutelte Stendera diesen, folgt anschließend an die Untersuchung die Vertragsunterzeichnung.