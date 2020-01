Vertrag von Donis Avdijaj in der Türkei aufgelöst - Bericht: Früherer Bundesliga-Trainer will Ex-Schalke-Profi

Bekommt Avdijaj bei Stendel-Klub Hearts of Midlothian eine neue Chance?

Im Unterschied zum vorherigen Mal hat er diesmal jedoch gute Chancen, nicht erneut über Monate einen neuen Verein suchen zu müssen. Nach Angaben der Edinburgh Evening News ist der schottische Traditionsklub Hearts of Midlothian an dem Ex-Schalker interessiert. Sollte es zu einem Deal kommen, würde Avdijaj auf einen Trainer treffen, der ebenfalls eine Bundesliga -Vergangenheit aufzuweisen hat. Die Rede ist von Daniel Stendel, der zwischen April 2016 und März 2017 als Coach von Hannover 96 tätig war. Stendel fungiert seit Dezember als Cheftrainer der akut abstiegsgefährdeten Hearts , die in der schottischen Premier League die Rote Laterne innehaben.

Der Stendel-Klub ist dringend auf der Suche nach Spielern, die sofort als Verstärkung in Erscheinung treten können. Avdijaj, der während seiner Zeit in der Schalke-Jugend in einer U17-Saison sagenhafte 44 Tore in 25 Spielen erzielt hatte und später auch in der Bundesliga gute Ansätze zeigte, bringt fußballerisch sämtliche Qualitäten mit. Allerdings machte der 23-Jährige in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit Eskapaden von sich reden.