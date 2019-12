Bericht: Real Madrid verpflichtet Donny van de Beek - wieder Geldregen für Ajax Amsterdam

Der Mittelfeldspieler, der bereits seit 2008 für Ajax aufläuft und im Mai auch beim BVB im Gespräch gewesen sein soll , debütierte Ende 2015 in der ersten Mannschaft der Holländer, bei denen er eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag steht. Zwei Jahre vor Vertragsende nun offenbar der vorzeitige Abschied, den sich Amsterdam mit einer kolportierten Ablöse von 55 Millionen Euro vergolden lassen soll. Von transfermarkt.de wird der Marktwert des offensiven Mittelfeldmannes, der bisher neun Länderspiele absolvierte, auf 50 Millionen Euro taxiert.

Die Ajax-Generation um Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt (im Hintergrund) sorgte zuletzt in der Champions League für Furore. Schon vorher brachte Ajax Amsterdam jedoch diverse Stars heraus - unter ihnen Edgar Davids (l.) und Wesley Sneijder. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Spieler der Ajax-Vergangenheit. ©

Van de Beek schließt Winter-Transfer aus: "Das will ich nicht"

Real-Trainer Zinedine Zidane hatte sich lange Zeit gegen einen Transfer des jungen Holländers ausgesprochen , weil er eine Verpflichtung von Paul Pogba favorisierte. Doch diese gestaltet sich offenbar so schwierig, dass nun doch van de Beek kommt. Der 22-Jährige hatte Verhandlungen mit den Spaniern zuletzt bei Voetbal International bestätigt, einen vorzeitigen Wechsel bereits im Winter allerdings ausgeschlossen.

"Es hat sich alles so lange hingezogen", sagte van de Beek über das Zaudern von Real im vergangenen Sommer. "Ich werde hier auf jeden Fall die Saison beenden, das gibt mir Klarheit und Ruhe. Danach wird man sehen. Jeder weiß das, auch Real Madrid. Vielleicht wird es in meiner Karriere irgendwann einmal passieren, dass ich im Winter den Klub wechsle, aber im kommenden Transferfenster will ich das nicht."