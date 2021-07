Berichte: BVB erzielt Einigung über Malen-Transfer – 30 Millionen Euro Ablöse für PSV Eindhoven

Der Wunsch-Transfer könnte offenbar zeitnah eingetütet werden: Nach zuletzt wohl zähem Ringen um einen Wechsel von Donyell Malen zu Borussia Dortmund scheint dem BVB nun der Durchbruch gelungen zu sein. Wie Eindhovens Dagblad und Voetbal International aus den Niederlanden sowie Sport1 berichten, hat sich der deutsche Pokalsieger mit Malens Klub PSV Eindhoven über die Ablöse-Modalitäten für den 22 Jahre alten Angreifer geeinigt. Demnach soll man bei einer Entschädigung in Höhe von rund 30 Millionen Euro für den niederländischen Nationalspieler übereingekommen sein. Es seien nun nur noch Details zu klären.

Malen ist in Eindhoven schon seit einigen Tagen freigestellt, um über einen Wechsel zu verhandeln. Er verpasste auch den furiosen 5:1-Sieg der PSV im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch. Zuletzt war aber durchgesickert, dass sich die Verhandlungen mit dem BVB schwierig gestalteten. "Es muss eine vernünftige Entscheidung sein und finanziell passen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Ansonsten muss man auch mal nein sagen können."