Erstes Tor für den BVB: Trainer Rose schubst Matchwinner Malen aus dem Schatten von Haaland

Auf einmal war all das, was in den vergangenen Wochen so schwierig war, ganz einfach. Nach einer traumhaften Kombination über Manuel Akanji und Jude Bellingham packte Donyell Malen seinen schnellen Antritt aus, brachte sich in Position, zog ab - 1:0. Das Siegtor im zweiten Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon war ein Treffer mit ganz langem Anlauf. Weniger auf dem Feld, als ganz generell. Malen bestritt sein zehntes Pflichtspiel für seinen neuen Klub. Nun hatte er endlich das geschafft, was ihm in der vergangenen Eredivisie-Saison für die PSV Eindhoven insgesamt 19-mal gelungen war.

Dass unmittelbar nach der Partie dennoch wenig über den zum "Man of the Match" Gekürten gesprochen wurde, ist der Struktur bei der Borussia geschuldet. Redet man über den Sturm, redet man über Erling Haaland. Ein Fakt, der Malen in seinen ersten schwierigen Wochen in Dortmund in die Karten gespielt haben dürfte. Würde Haaland nicht alles überstrahlen, hätte es wohl schon eine öffentliche Debatte darüber gegeben, warum der 30-Millionen-Einkauf einfach nicht das Tor treffen will. Als BVB-Trainer Marco Rose am Dienstagabend jedoch einmal mehr zu Haaland und dessen Verletzung gefragt wurde, drehte der Coach den Schweinwerfer selbst in die Richtung von Malen.