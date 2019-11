Doping-Affäre in Russland: NOK droht Leichtathletikverband mit Ausschluss

Das NOK wolle sich dafür einsetzen, dass die russischen Sportler im kommenden Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen könnten. „Wir tun alles dafür, dass die unbescholtenen Sportler, die in ihren Disziplinen die Qualifikation geschafft haben, in Tokio antreten“, sagte Posdnjakow. „Sie haben nichts zu tun mit den Anschuldigungen gegen die offiziellen Vertreter des Leichtathletikverbandes, ihr Recht auf den Kampf um Medaillen muss erhalten bleiben.“