Wada-Chef Witold Banka über Anti-Doping-Kampf in Corona-Zeiten: "Werden Testzahlen so schnell es geht hochfahren"

Witold Banka war Minister für Sport und Tourismus in Polen und wurde im November 2019 in das Amt des Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) gewählt. Als aktiver Leichtathlet hatte er sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert. Im SPORTBUZZER-Interview spricht er über den Kampf gegen Doping in Zeiten von Corona, neue und innovative Testverfahren und die seiner Einschätzung nach zu geringen finanziellen Möglichkeiten der Wada. SPORTBUZZER: Herr Banka, seit einem halben Jahr sind Sie Präsident der Wada. Durch die Coronavirus-Pandemie verlief dieses vermutlich anders als geplant. Witold Banka (35): Das stimmt, es war sehr herausfordernd. Die aktuelle Situation ist schwierig für alle – auch für unsere Anti-Doping-Programme. Trotzdem haben wir in dieser Zeit hart gearbeitet, um Doping zu verhindern und aufzuspüren. In dem halben Jahr habe ich erlebt, dass wir herausragende Experten aus über 50 Ländern haben. Aber vor uns liegen natürlich schwierige Zeiten.

Warum wollten Sie den Job? Ich verfolge den Gedanken, dass der Sport die Kraft hat, Menschen zu verbinden. Aber nur der saubere Sport kann dies leisten. Deshalb will ich alles dafür tun, um die Idee des verbindenden und sauberen Sports zu erhalten. Als Wada haben wir die Möglichkeit, dazu beizutragen. Aber das große Problem ist unser geringes Budget. Wir haben zwar 40 Millionen Dollar zur Verfügung – wenn ich das aber mit einem Fußballklub oder einem Radsportteam vergleiche, ist das lächerlich. Unser Budget passt nicht mit den Erwartungen zusammen. Deshalb bin ich angetreten, um die finanziellen Mittel für den Anti-Doping-Kampf zu verbessern. In Gesprächen mit Behörden, Interessengruppen und Politikern mache ich deutlich, wie wichtig es ist, dass wir mit Innovationen den Kampf annehmen können. Nur mit einem erhöhten Budget können wir den sauberen Sport schützen. Dabei geht es übrigens nicht nur um Tests, sondern auch um die Strafverfolgung, um Fortbildungen und Innovationen.

Woher soll das Geld kommen? Wir sind darauf angewiesen, dass die Regierungen in unsere Projekte investieren. Wir arbeiten zudem an einem Solidaritätsfonds. Wir wollen Unternehmen gewinnen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn Firmen in den Sport investieren, dann sollten sie auch Geld für einen sauberen Sport bereitstellen. Viele Unternehmen sind offen dafür. Athleten müssen unterschreiben, dass Sie sich an die Regeln halten. Warum können Sie nicht einführen, dass positiv getestete Athleten Strafzahlungen an die Wada leisten? Natürlich ist das eine gute Idee, aber die Umsetzung ist schwierig, weil es an Regularien in den einzelnen Ländern hängt. Wir als Wada unterstützen die einzelnen Länder im Kampf gegen Doping, aber wir können sie nicht zwingen, solche Regeln einzuführen.

