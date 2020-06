Schmerzmittel-Missbrauch im Fußball? Union-Profi Neven Subotic: "Ibuprofen verteilt wie Smarties"

Mit dem Thema Doping werden vor allem die Leichtathletik und der Radsport immer wieder in Verbindung gebracht - der Fußball hingegen weniger. Doch wie die ARD-Doping-Redaktion und das Recherche-Kollektiv Correctiv für einen Beitrag für die Sportschau herausgefunden haben, ist der Missbrauch von Schmerzmitteln wohl an der Tagesordnung . Das behauptet zumindest Neven Subotic, Profi des FC Union Berlin.

"Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt werden", sagte Subotic in einem bei Twitter veröffentlichten Ausschnitt des Beitrags. Der gesamte Film erscheint erst am Dienstag nach der DFB-Pokal-Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen in der ARD.