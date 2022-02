Verwicklung in Doping-Skandal: Eiskunstläuferin Kamila Walijewa mit tränenreichem Statement

Die in einen Doping-Skandal verstrickte russische Ausnahme-Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat sich nach der Entscheidung über ihre weitere Olympia-Teilnahme glücklich und zugleich erschöpft gezeigt. "Diese Tage waren sehr schwer für mich", sagte die 15-Jährige dem russischen Staatsfernsehen am Montag. "Ich freue mich, aber gleichzeitig bin ich emotional müde", sagte sie und fing an zu weinen. "Das sind wahrscheinlich Tränen des Glücks, aber auch des Kummers", fügte sie hinzu: "Und trotzdem bin ich auf jeden Fall glücklich, bei den Olympischen Spielen zu sein und zu versuchen, mein Land zu repräsentieren." Anzeige

Die als Wunderkind gefeierte Walijewa war bereits am 25. Dezember bei den nationalen Meisterschaften in St. Petersburg positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das Ergebnis lag aber erst vor, nachdem sie das russische Team in Peking zum Olympiasieg geführt hatte. Am Montag lehnte der Internationale Sportgerichtshof Cas nach einem Eilverfahren Einsprüche gegen die Aufhebung ihrer vorläufigen Sperre ab. Damit darf Walijewa im Einzel-Wettbewerb starten, der an diesem Dienstag beginnt. Über eine mögliche Neuvergabe der Medaillen für den Team-Wettbewerb oder weitere Konsequenzen für Walijewa und ihr Begleitpersonal haben die Cas-Richter aber noch nicht entschieden.