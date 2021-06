Doping-Kontrolle beim DFB-Team im EM-Trainingslager – Zehn Spieler geben Probe ab

Doping-Kontrolleure der Europäischen Fußball-Union (UEFA) haben am Samstag den deutschen EM-Kader im Trainingslager in Seefeld aufgesucht. Bei der unangemeldeten Trainingskontrolle mussten nach DFB-Angaben insgesamt zehn Nationalspieler Urinproben abgeben. Bei acht der namentlich nicht genannten Akteure wurde außerdem eine Blutprobe entnommen.

Trainingszuwachs bekam das deutsche Team zudem von den wieder genesenen Mats Hummels und Lukas Klostermann , die noch am Vortag aufgrund von Blessuren mit dem Training aussetzen mussten . Das zuletzt angeschlagene Duo absolvierte die von taktischen Übungen geprägte Einheit am Samstagmorgen mit der Nationalmannschaft, sodass Bundestrainer Joachim Löw zehn Tage vor dem deutschen EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich 25 seiner 26 nominierten Spieler zur Verfügung standen. Lediglich Leon Goretzka fehlte noch in der Trainingsgruppe des DFB-Teams. Der 26-Jährige trainierte nach seinem Muskelfaserriss auch zum Start des Wochenendes nur individuell.

Der EM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw umfasst insgesamt 26 Akteure. Das DFB-Team trainiert noch bis Sonntag in Tirol. Das erste EM-Spiel der deutschen Mannschaft findet am 15. Juni in München gegen Frankreich statt. Neben Frankreich warten auf Deutschland in der Gruppenphase Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Außenseiter Ungarn (23. Juni).