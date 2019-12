Nachspiel droht: Russland will nach WADA-Urteil Einspruch gegen Sperre einlegen

Das Urteil der Welt-Anti-Doping-Agentur gegen Russland wegen der Manipulation von Moskauer Labordaten könnte ein Nachspiel haben. Ein Angehöriger des Sportausschusses in der Staatsduma kündigte an, dass das Land beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen die Sperre von vier Jahren einlegen will.