Doping-Wirbel, Medienandrang, Tränen: Eiskunstläuferin Walijewa dennoch auf Goldkurs

Im Capital Indoor Stadium war es still. So still, dass man sogar das hektische Klicken der Fotoapparate hören konnte. Das war bei vielen Eiskunstläuferinnen am Dienstagabend so. Doch bei einer klickte es mehr, klickte es hektischer, klickte es aufgeregter. Kamila Walerjewna Walijewa, Eiskunstlaufwunderkind, in Peking bereits Olympiasiegerin in der Mannschaft. Und womöglich gedopt. Jede Regung der 15-Jährigen wurde auf den Speicherkarten der Hightechkameras festgehalten, als sie in ihrem fliederfarbenen Kleid auf der Eisfläche für ihr Kurzprogramm bereitstand. Anzeige

Der erneute Auftritt von Kamila Walijewa war eines der am meisten erwarteten Ereignisse bei den Winterspielen, der Medienandrang immens. Seit vor rund einer Woche die ersten Dopingvorwürfe gegen die junge Russin aufkamen, bestimmen sie die Schlagzeilen rund um das Weltwintersportspektakel in China. Am Tag des Wettkampfs lieferte das Team um die Sportlerin eine mögliche Erklärung für den Fund von Trimetazidin bei ihrer Dopingprobe Ende Dezember. Der Großvater soll das Herzmittel eingenommen und dann ein Glas gemeinsam mit seiner Enkelin benutzt haben.

IOC geht nicht von Staatsdoping aus

Experten zweifeln diese Version bereits an, "die Menge für eine positive Dopingprobe kann nicht durch Speichel an einem Glasrand in den Körper gelangen", sagte der deutsche Dopingexperte Fritz Sörgel der Deutschen Presse-Agentur. "Scheinbar wird alles versucht, nicht wieder Staatsdoping ins Spiel zu bringen", fasste Sörgel die Verteidigungsstrategie zusammen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) geht nicht davon aus, dass russisches Staatsdoping dahinterstecke, "es scheint sich nicht um eine solche Situation zu handeln", sagte IOC-Mitglied Denis Oswald.



Walijewa will eigentlich nur für sportliche Schlagzeilen sorgen, sie gilt als Favoritin auf Gold. Mit einer Saisonbestleistung von 90,45 Punkten ist sie angetreten, knapp 13 Punkte mehr als die Zweit- und Drittbeste, ihre russischen Teamkolleginnen Anna Shcherbakova und Alexandra Trusova – im Eiskunstlauf sind das Welten. So betritt sie um 21.38 Uhr chinesischer Zeit gemeinsam mit ihren fünf anderen Konkurrentinnen aus der letzten Sechsergruppe der insgesamt 30 Athletinnen das Eis. Bei der Vorstellung erhält sie auffällig viel Jubel von einer vergleichsweise großen russischen Fangruppe.

Walijewa erhält für ihren denkwürdigen Auftritt die meisten Punkte

Doch bevor sie überhaupt startet, brandet erneut Applaus auf, keine andere bekommt diesen. Aus den Boxen der riesigen Halle klaviert der junge russische Komponist Kirill Richter sein melancholisches "In Memoriam". Um zehn Minuten vor 22 Uhr setzt sie sich in Bewegung. Die Spannung ist greifbar, gefühlt hält die ganze Halle den Atem an, um den denkwürdigen Auftritt nicht zu stören. Beim ersten Sprung, einem dreifachen Axel, hat sie Pro­bleme bei der Landung, danach keine mehr. Bei keiner Sportlerin an diesem Abend sieht es so elegant aus, so leichtfüßig. Die Kampfrichterinnen und Kampfrichter werden ihr dafür 82,16 Punkte geben, niemand erhält mehr.

Als die Klaviermusik endet, unterdrückt die 15-Jährige die Tränen, wahrt mit Mühe die Fassung. Eigentlich unmöglich, wenn man bedenkt, was in den vergangenen Tagen auf sie eingestürzt ist. An der Bande erwartet sie Eteri Tutberidze, ihre umstrittene Trainerin. Sie hält ein rosa Plüschtier in der Hand, das Walijewa beim Warten auf die Punkte auf den Schoß nimmt.