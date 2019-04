Doppel-Rot für den BVB! Wolf und Reus fliegen im Revierderby vom Platz

Auch das noch! Marco Reus hat dem BVB im Revierderby gegen Schalke 04 einen Bärendienst erwiesen. Der Kapitän der "Schwarz-Gelben" kassierte bei der herben 2:4-Niederlage der Dortmunder nach einem überharten Foul gegen den Schalker Suat Serdar in der 60. Minute die Rote Karte. Nach einem Solo von Schalkes Breel Embolo übernahm Serdar den Ball und wurde von Reus heftig umgegrätscht - das vorzeitige Derby-Ende für den Kapitän der "Schwarz-Gelben".

Videobeweis-Ärger in Dortmund: Schiedsrichter Zwayer gibt Elfmeter für Schalke

Auch Wolf hat seine Nerven nicht im Griff

Doch damit nicht genug. Nur fünf Minuten später wurde auch Mannschaftskollege Marius Wolf von Schiedsrichter Felix Zwayer vorzeitig zum Duschen geschickt. Der Außenverteidiger hatte Serdar mit offener Sohle von hinten zu Fall gebracht - eine klare Rote Karte. Damit werden die beiden Spieler dem BVB in den nächsten Spielen wohl fehlen - ihnen droht eine Sperre vom DFB.

Oliver Kahn: In nur einem Spiel leistete sich Oliver Kahn 1999 gleich zwei Ausraster. Beim 2:2 gegen den BVB fiel er nicht nur aufgrund seines Kung-fu-Tritts in Richtung von Stephane Chapuisat negativ auf, sondern auch mit einem Biss gegen Heiko Herrlich. Zwar gab der heutige Leverkusen-Trainer später zu, den FCB-Keeper auf Empfehlung von Jürgen Kohler provoziert zu haben, doch mit Kahns Ohr-Knabberei war wirklich nicht zu rechnen. ©

Die BVB-Fans im Netz sind insbesondere enttäuscht von BVB-Kapitän Marco Reus. Der Tenor: Als Kapitän muss der Nationalspieler seine Nerven in so einer wichtigen Partie einfach im Griff haben. Die Reaktionen in der Übersicht: