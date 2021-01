Doppelpack von Aubameyang: FC Arsenal siegt deutlich gegen Newcastle United

Der FC Arsenal hat wieder Grund zum Feiern. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta konnte sich am Montagabend deutlich mit 3:0 (0:0) gegen Newcastle United durchsetzen. Matchwinner für die Nord-Londoner war der Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang, der mit seinen Treffern in der 50. und 77. Spielminute maßgeblich zum Gunners-Sieg beitrug. In der 60. Minute traf Bukayo Saka zum zwischenzeitlichen 2:0.

