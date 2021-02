Doppelpack nach Einwechslung: Joker Götze schießt Eindhoven gegen Arnheim zum Sieg

Mario Götze hat PSV Eindhoven zu einem wichtigen Sieg geschossen. Der Weltmeister-Torschütze von 2014 erzielte beim 3:1 (0:1)-Erfolg seines Teams gegen Vitesse Arnheim am Sonntag zwei späte Tore (86./88.). Der 28-Jährige war erst in der 64. Minute für Yorbe Vertessen in die Partie gekommen. Eindhoven war nach einem Treffer von Armando Broja (4.) früh in Rückstand geraten. PSV-Angreifer Donyell Malen hatte kurz nach der Götze-Einwechslung ausgeglichen (66.).

Anzeige