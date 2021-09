Doppelpack von Ex-Bundesliga-Stürmer Osimhen: Neapel verteidigt Platz eins – Immobile sichert Lazio-Remis

Der SSC Neapel marschiert weiter mit einer makellosen Bilanz vorweg. Das Team von Trainer Luciano Spalletti gewann auch das fünfte Serie-A-Spiel in Serie, setzte sich am Donnerstagabend bei Sampdoria Genau souverän mit 4:0 (2:0) durch. Einen großen Anteil am erneuten Erfolg des Spitzenreiters hatte der ehemalige Wolfsburg-Angreifer Victor Osimhen, der Napoli mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte (10./50.). Fabian (39.) und Piotr Zielinski (59.) machten den klaren Sieg des Favoriten perfekt.

