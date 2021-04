Doppelpacks von Kane und Sigurdsson: Tottenham und Everton treten nach Remis auf der Stelle

Der FC Everton und Tottenham Hotspur haben durch ein 2:2 (1:1)-Remis am Freitagabend im direkten Duell Big Points im Kampf um die Europacup-Plätze in der Premier League verpasst. Nach Doppelpacks von Tottenhams Stürmer-Star Harry Kane (27. und 68. Minute) und Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson (31.,62.) ändert sich nach dem Auftaktspiel des 32. Spieltags in Liverpool in der Tabelle der höchsten englischen Liga nur wenig.

Dafür brachte Sigurdsson die Toffees nach Vorlage von Richarlison mit seinem zweiten Treffer in Folge in Führung (62.). Kurz zuvor zählte ein Treffer von Richarlison wegen einer Abseitsposition nicht (61.). Für den Schlusspunkt in einer offenen Partie sorgte jedoch erneut Torjäger Kane, unter Mithilfe der Everton-Abwehr. Michael Keane köpfte seinen Teamkollegen Mason Holgate an, der Ball landete vor den Füßen Kanes, der zum 2:2 einschob - bei dem es auch nach einer Doppelchance von Joshua King (scheiterte an Lloris) und zum wiederholten Male Richarlison (schloss den Nachschuss zu überhastet ab) blieb (85.).