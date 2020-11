Doppelpack von Kevin Volland: Kovac-Team AS Monaco dreht Spiel gegen Tuchel-Klub PSG

Paris Saint-Germain hat es in der französischen Ligue 1 verpasst, seine Tabellenführung weiter zu festigen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag am Freitag im Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Bundesliga-Trainer bei der AS Monaco und Coach Niko Kovac mit 2:3 (2:0). Beim Hauptstadtklub war Weltmeister Kylian Mbappé, der 2017 für eine Ablösesumme von rund 180 Millionen Euro aus Monaco zu PSG gewechselt war und beide Treffer der Pariser erzielte, der auffälligste Mann. Auf Seiten Monacos überzeugte der in diesem Sommer von Bayer Leverkusen verpflichtete Kevin Volland mit einem Doppelpack. Den Siegtreffer für Monaco erzielte Francesc Fabregas per Foulelfmeter nach einer Notbremse des früheren Dortmunders Abdou Diallo, der für sein Einsteigen gegen Volland die Rote Karte sah. Die Hausherren sprangen durch den Sieg vorerst auf Tabellenplatz zwei.

