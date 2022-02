Doppelpack kurz vor Schluss: Baumgartner schockt VfB Stuttgart - Sorge um Hoffenheim-Profi Geiger

Dem VfB Stuttgart ist der erlösende Befreiungsschlag erneut nicht geglückt. Am Freitagabend kassierte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim trotz Führung in der Schlussphase noch eine Niederlage. Wataru Endo erzielte nach einem Eckball (58.) das 1:0, Christoph Baumgartner dann erst mit einem herrlichen Schlenzer den Ausgleich (85.) und fünf Minuten später sogar den Siegtreffer (90.) für die TSG. Für den VfB war es das neunte Spiel in der Bundesliga in Folge ohne Sieg, damit bleiben die Stuttgarter mit 19 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Hoffenheim verbesserte sich vorübergehend auf Platz vier.

