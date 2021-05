PSG gewinnt Elfmeter-Krimi: Mbappé und Co. stehen nach Sieg gegen Montpellier im Finale des Coupe de France

Nach dem Scheitern im Halbfinale der Champions League ist Paris Saint-Germain nur knapp auch dem Aus im nationalen Pokalwettbewerb entgangen. Der französische Fußballmeister setzte sich am Mittwochabend in der Vorschlussrunde bei Montpellier HSC erst im Elfmeterschießen mit 6:5 durch, nachdem es nach den regulären 90 Minuten 2:2 (1:1) gestanden hatte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Moise Kean, nachdem zuvor Montpelliers Junior Sambia über das Tor geschossen hatte. Paris trifft im Finale entweder auf die AS Monaco mit Coach Niko Kovac oder GFA Rumilly-Vallieres, die am Donnerstag spielen.

