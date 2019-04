Doppelpack aus Paderborn? Hannover 96 an Antwi-Adjei und Manager Krösche dran

Es ist schnell aufwärts gegangen beim guten alten SC Paderborn. Erst der Aufstieg in die 2. Liga, nun der Aufstiegskampf für die Bundesliga. Die Erfolgsgeschichte trägt die Handschrift des Managers Markus Krösche. Kein Wunder, dass der in Ricklingen aufgewachsene 38-Jährige ein Favorit für den Sportchefposten bei Hannover 96 ist. Problem: Krösche steckt mit Paderborn im Aufstiegskampf – einer seiner vielen Glücksgriffe ist für 96 aber auch interessant.

Weydandt-Parallele

Der Südwestfale, den sie „Jimmy“ rufen, hat einen ähnlich schnellen Aufstieg hinter sich wie Hendrik Weydandt. Nicht ganz so raketenhaft, aber beinahe. Der schnelle „Jimmy“ war nie in einer Profiakademie, spielte vor zwei Jahren in der Regionalliga in Sprockhövel, hatte den Klub im Jahr zuvor an die Spitze der Oberliga geschossen. Krösche holte ihn ablösefrei in die 3. Liga nach Paderborn.

Sein Vertrag läuft zwar bis 2021, aber Antwi-Adjei hat eine Ausstiegsklausel, die etwas über 2 Millionen Euro betragen soll. Der Plan hätte Charme. Mit Antwi-Adjei links, Noah Sarenren Bazee rechts, Linton Maina als zweiter und Weydandt als vorderster Spitze hätte 96 in der kommenden Saison mit Sicherheit den schnellsten Angriff der Liga. Unerfahren zwar, aber enorm gefährlich.