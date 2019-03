Doppelpack und gehaltener Elfmeter bringen Lok Leipzig den Sieg in Erfurt

Leipzig. Ausgeglichen und bis zuletzt spannend gestaltete sich die Begegnung der Rot-Weißen mit den Blau-Gelben in der Regionalliga Nordost . Erfurt (Fünfter) empfing vor 5275 Zuschauern den 1. FC Lok Leipzig (Siebter) und wollte die Gästen auf gar keinen Fall drei Punkte mit zurück nach Sachsen nehmen lassen. Letztlich setzten sich die Leipziger am Samstag jedoch mit 2:1 gegen die Hausherren durch und erkämpften sich damit den ersten Auswärtssieg seit November. Erfurt bleibt in der Rückrunde weiterhin ohne Sieg und kommt in fünf Spielen auf nur zwei Punkte.

Die erste Hälfte der Partie nahm nur langsam Fahrt auf. In der Anfangsphase waren die Gäste aus Leipzig wohl etwas häufiger am Ball, konnten sich daraus allerdings kaum Chancen erspielen. Es fehlte an Tempo und Kreativität. Wachgerüttelt - oder zumindest erschreckt - wurde die Elf von Trainer-Duo Björn Joppe/ Rainer Lisiewicz in der 18. Minute: Eine Eingabe vom FCE sprang Maik Salewski im Sechszehner an die Hand, der Schiedsrichter gab Elfmeter – Lok-Torhüter Benjamin Kirsten roch die richtige Ecke und hielt souverän. Die größte Torchance der ersten 45 Minuten für Erfurt verhindert, die Probstheidaer drehten auf.