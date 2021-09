Doppelpack vom Geburtstagskind, Kopfballtor der kleinsten Vechelderin

Die Vechelder Fußballerinnen lagen zwischenzeitlich mit 1:3 hinten – letztlich gewannen sie das Spiel in der Bezirksliga doch noch mit 5:3. Erfolgreich war auch der VfB Peine gegen Wacker Braunschweig. Die Broi-stedter Reserve wartet derweil in der Landesliga noch auf den ersten Sieg der neuen Saison. Anzeige

Landesliga

VfB Fallersleben – Pfeil Broistedt II 2:1 (1:0). Vom Ergebnis her ist den Broistedter Fußballerinnen die Wiedergutmachung für die 1:5-Niederlage des vergangenen Wochenendes nicht gelungen. „Kämpferisch war das aber schon viel besser. Wir haben uns nicht aufgegeben“, erklärt Pfeil-Trainer Kevin Amendy, dessen Team zur Pause mit 0:1 hinten lag. „Fallersleben hatte mehr vom Spiel. Wir haben keinen richtigen Zugriff bekommen.“

In der zweiten Hälfte machten die Gäste allerdings noch einmal richtig Dampf. „Wir haben uns dieses Mal gute Chancen herausgespielt, sie aber nicht genutzt“, hadert Amendy. Gerade in dieser Drangphase traf wiederum Fallersleben zum zweiten Mal. „Wir haben nochmal alles versucht“, erklärt der Broi-stedter Coach – auch nach dem Elfmetertor von Madeline Schulz. Mit der letzten Chance scheiterte Jennifer Bätge aber an der Keeperin des Gegners.

Tore: 1:0 (19.), 2:0 (65.), 2:1 Madeline Schulz (87., FE).

Bezirksliga

Wacker Braunschweig – VfB Peine 1:3 (1:3). „Ich hätte es auch gerne gehabt, wenn wir in der zweiten Hälfte noch drei Tore geschossen hätten“, sagt der Peiner Trainer Frank Hagedorn zum Halbzeitstand von 3:1 für seine Mannschaft. „Nach der Pause war aber Braunschweig ein bisschen besser und es war für uns mehr Kampf als Spiel.“

Dafür hatten die Peinerinnen in den ersten 45 Minuten eine gute Leistung abgeliefert. Schon nach sechs Minuten ging der VfB in Führung, und traf nach dem Ausgleich des Gastgebers in der 20. Minute zum 2:1. Nele Hagedorn legte bereits in der 28. Minute zum Endstand nach. „Wir hatten uns vorgenommen, den Schwung aus dem letzten Spiel mitzunehmen – und das hat gut geklappt. Wir sind von Beginn an in die Zweikämpfe gekommen. Außerdem haben wir uns nicht nur Chancen erspielt, sondern sie direkt verwertet“, freut sich VfB-Coach Frank Hagedorn.



Tore: 0:1 Lea Tiedtke (6.), 1:1 (8.), 1:2 Tiedtke (20.), 1:3 Nele Hagedorn (28.).

Arminia Vechelde – FC Westharz 5:3 (2:3). Nach dem Gäste-Treffer zum 3:1 hatte Vecheldes Trainer Thomas Papendorf schon einige Befürchtungen, dass sich das Spiel nun in die für seine Mannschaft völlig falsche Richtung entwickelt. Durch den Treffer von Fabienne Steigler kam aber noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wieder Hoffnung auf. „Sie feierte an dem Tag ihren 21. Geburtstag und hat sich selbst beschenkt“, freut sich der Trainer.

Sogar gleich doppelt: Denn nur kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Steigler den Ausgleich (49.). „Für uns hat eigentlich alles gepasst. Die Flanken und Ecken waren gut und das Passspiel funktionierte. Und dann macht mit Jasmin Heisig auch noch unsere kleinste Spielerin ein Kopfballtor“, berichtet Papendorf. Außerdem folgte noch das 5:3. „Wir haben außerdem gezeigt, dass bei uns nicht nur Franzi Grabinski treffen kann. Wir haben einige weitere Spielerinnen, die das auch sehr gut können.“