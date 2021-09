Doppelpack von Lukaku: Chelsea springt auf Platz zwei - Tuchel-Team punktgleich mit ManUnited

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat sich Platz zwei in der Premier League erobert und ist damit erster Verfolger von Manchester United um Superstar Cristiano Ronaldo , der am Samstag ein Traum-Comeback gefeiert hatte. Das Team von Trainer Thomas Tuchel besiegte Aston Villa im späten Abendspiel mit 3:0 (1:0). Rückkehrer Romelu Lukaku (15./90.+3) und Mateo Kovacic (49.) waren für die Blues erfolgreich.

Doch am 115-Millionen-Euro-Neuzugang Lukaku kommt Werner derzeit nicht vorbei. Der Belgier steht nun bei drei Treffern in drei Spielen. Werner ist in dieser Premier-League-Saison noch torlos. Dafür traf Werner für die Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (2:0) , Armenien (6:0) und Island (4:0) als gesetzte Sturmspitze insgesamt dreimal.