Doppelpack in zwei Minuten: Schalke-Transferziel Huntelaar schießt Ajax zum Sieg

Damit zeigte Huntelaar just an dem Tag, an dem die ersten Gerüchte über eine Rückkehr zum FC Schalke 04 aufkamen, welche Qualitäten auch mit 37 Jahren noch in ihm stecken. Der "Hunter", wie der Stürmer genannt wird, hat nichts von seiner Torgefahr eingebüßt und hat immer noch den absoluten Torriecher. Bei beiden Treffern stand er goldrichtig und erahnte, wo der Ball hinkommen wird.