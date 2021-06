Doppelpacker Dolberg Matchwinner gegen Wales: Furiose Dänen stürmen ins Viertelfinale

Der Traum vom EM-Titel lebt weiter: Mit einer herausragenden Leistung und trotz des Ausfalls zweier Leistungsträger hat Dänemark das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Stürmer Kasper Dolberg avancierte am Samstagabend beim 4:0 (1:0)-Sieg gegen Wales zum Matchwinner. Der 23-Jährige erzielte vor knapp 18.000 Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam die ersten beiden Treffer für die Dänen (27. und 48. Minute) gegen vor allem offensiv enttäuschende Waliser, die bei der EM 2016 noch sensationell das Halbfinale erreicht hatten. In der 88. Minute machte Joakim Maehle mit seinem Treffer zum 3:0 schließlich alles klar. Martin Braithwaite (90.+4) setzte der Partie mit seinem Tor die Krone auf. Der Waliser Harry Wilson sah in der Schlussminute noch die Rote Karte. In der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand in Baku auf den Sieger der frühen Sonntags-Partie zwischen Niederlande und Tschechien. Anzeige

Die konsequente und erneut starke Leistung der Dänen, die sich erst im letzten Gruppenspiel am Montag mit einem furiosen 4:1-Sieg über Russland ihr Achtelfinal-Ticket sicherten, ist angesichts der kurzfristigen Ausfälle vor der Wales-Partie umso höher zu bewerten. So musste Hjulmand in Amsterdam nicht nur auf den bisher gesetzten RB-Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen, sondern auch auf Stamm-Rechtsverteidiger Daniel Wass verletzungsbedingt verzichten. Mit Jens Stryger Larsen als Wass-Ersatz und der Hereinnahme von Dolberg für Poulsen, der sein Team von der Tribüne aus anfeuerte, bewies der ehemalige Mainz-Coach ein goldenes Händchen.

Dänemark schwimmt damit weiter auf der Euphorie-Welle, die in den stimmungsgeladenen Vorrunden-Auftritten vor den eigenen Fans in Kopenhagen ihren Ursprung fand. Für die Dänen wurde auch die Partie in der Amsterdamer Arena zu einem Heimspiel. Schon den ganzen Tag über hatten die Fans der Skandinavier in der Grachten-Stadt für ausgelassene Stimmung gesorgt. Rund die Hälfte aller Zuschauer trug rot-weiße Dänemark-Trikots. Und diese hatten in der 27. Minute das erste Mal Grund zum Jubeln: Mikkel Damsgaard bediente Dolberg mustergerecht. Der Nizza-Profi zog aus knapp 17 Metern ab - ein unhaltbarer Schuss für Wales-Keeper Danny Ward. Dänemark belohnte sich für eine dominante Vorstellung und ließ den blassen Walisern um Superstar Gareth Bale keine wirkliche Chance.