Leipziger "Doppelspitze": Muntere Doppelpass-Diskussion mit Markus Krösche und Guido Schäfer

Für Schäfer steht zudem fest, dass RB mit dem Meistertitel diese Saison noch nichts zu tun hat, weil die Konkurrenz stärker sei. Viele Lacher erntete er für den Satz: "Ich würde auch die Miss Germany für mich gewinnen - aber nur, wenn die anderen nicht mitmachen." Ernsthaft schob er nach: Julian Nagelsmanns Fußball brauche Zeit, um in den Köpfen der Spieler anzukommen, sei derzeit vielleicht noch zu kompliziert, so der 55-Jährige.

"Bild"-Journalist Joachim Schuth war da anderer Meinung: „Vielleicht kann RB seine Außenseiterchance doch nutzen, sie haben auf jeden Fall den geringsten Druck von den Favoriten.“ Nach Ansicht von Kicker-Chefreporter Karl-Heinz Wild hätte Schäfer aus Mentalitätsgründen unter Nagelsmann keine Chance gehabt, aufgestellt zu werden. Der RB-Trainer wolle die Meisterschaft so schnell wie möglich, auch diese Saison würde er diese schon mitnehmen.

„Minimalen Kontakt wahrgenommen"

Der 39-jährige Krösche hingegen nahm seiner Mannschaft jeglichen Druck aus den Köpfen: „Wir wollen in Ruhe arbeiten und uns weiterentwickeln. Für die Meisterschaft ist eine extreme Konstanz nötig, diese ist noch nicht da.“ Das Ziel, auch diese Saison unter die Top 4 der Liga zu kommen und in der Champions League das Achtelfinale zu erreichen, sei anspruchsvoll genug.

Kontrovers wurde zudem Schalkes Strafstoßtor zum 2:0 nach dem Video-Einsatz diskutiert. „Das ist doch nur ein leichtes Streicheln, der liegt dort rum, als hätte ihn ein Stadtbus überfahren“, kritisierte Schäfer die Entscheidung von Schiedsrichter Gräfe. Dass der Schiri sich die Szene eine gefühlte Ewigkeit am Bildschirm anschaute, war eine weitere Steilvorlage für einen Schäfer-Spruch: "Ich dachte: Was macht der so lange? Das waren gefühlte acht Minuten. Schaut der Rocky 3?"