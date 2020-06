Papp-Aufsteller von George Floyd im "Doppelpass" sorgt für Wirbel im Netz - "Geschmacklos und gehört entfernt"

In der Sendung zum 30. Bundesliga-Spieltag hatte Sport1 eine Figur des in den USA gewaltsam getöteten Afroamerikaners George Floyd aufstellen lassen, für den es bereits zahlreiche Protestaktionen von Bundesliga-Spielern an den vergangenen beiden Spieltagen gegeben hatte. Scheinbar wollte sich der TV-Sender dabei mit einer gut gemeinten Geste in die Bewegung einreihen.