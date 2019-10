Doppelter Platzverweis! Hannover 96 und Dresden nur noch in Unterzahl auf dem Platz

Es ist ein hart umkämpftes Match im Rudolf-Harbig-Stadion. Hannover 96 und Dynamo Dresden schenken sich in den Zweikämpfen keinen Ball, vergeben aber jeweils vorm gegnerischen Tor auf beiden Seiten Großchancen.

Kopfnuss vor Augen des vierten Offiziellen

In der 65.Minute kochten schließlich die Emotionen über. An der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie streiten sich Dresdens Kapitän Niclas Kreuzer und Hannovers Außenverteidiger Miiko Albornoz um den Ball bei einem Einwurf. Albornoz hält den Ball in der Hand, geht meckernd mit der Brust voran auf Kreuzer zu, woraufhin dieser ihm eine Kopfnuss gibt - direkt vor den Augen des vierten Offiziellen!