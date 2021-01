Doppelrot und Last-Minute-KO: Dynamo Dresden verliert 0:1 in Mannheim

Mannheim. Ohne ihren Cheftrainer Markus Kauczinski hat die SG Dynamo Dresden am Dienstagabend beim SV Waldhof Mannheim in Unterzahl 0:1 verloren. Nach ereignisarmer erster Halbzeit im Carl-Benz-Stadion flog zunächst Dynamo-Kapitän Sebastian Mai wegen einer Tätlichkeit mit einer Roten Karte vom Platz (64.). Danach verteidigte Dynamo geschickt – bis kurz vor Ende der Nachspielzeit: Nach einem Lattenkracher nahm Kevin Ehlers die Hand zu Hilfe und sah ebenfalls die Rote Karte. Rafael Garcia verwandelte den Handelfmeter (90.+6). Anzeige

Dynamo bekommt keinen Zugriff

Scholz musste Cheftrainer Markus Kauczinski vertreten, der sich am Montag wegen Unwohlsein und Übelkeit ins Dresdner Uniklinikum begeben hatte und am Dienstag noch nicht wieder aus dem Krankenhaus kam. Also verfolgte er das Spiel am Fernseher und sah schon in der ersten Spielminute gleich den ersten Vorstoß von Kade, der immerhin einen Eckball brachte. Doch waren es eher die Mannheimer, die zu Beginn das Spiel machten. Die diesmal weinrot-weißen Dresdner leisteten sich anfangs einige Unaufmerksamkeiten, bekamen in der ersten Viertelstunde manchmal keinen rechten Zugriff auf die Waldhöfer. Die konnten sich daraus allerdings keine klaren Chancen erarbeiten.

Garcia beinahe mit dem 0:1

Die Defensive der Sachsen hatte immer einen Kopf oder Fuß dazwischen, war aber einige Male auch im Glück. So hätte Garcia fast einen per Kopf abgewehrten Ball von Ehlers erreicht, kam aber ganz knapp gegen Kapitän Sebastian Mai zu spät (21.). Dann erreichte Martinovic frei vor Broll einen langen Ball nicht ganz (24.) und schließlich verlor Kwadwo im eigenen Strafraum beim Klärungsversuch das Spielgerät an die Gastgeber (27.), doch auch das blieb folgenlos. Nach vorn ging allerdings wenig. Sicher war das ein Grund für die Systemumstellung von einem 3-5-2- auf ein 4-4-2-System. Linksaußen Jonathan Meier übernahm die Rechtsverteidigerposition, Ransford Königsdörffer rückte nach vorn rechts und Marvin Stefaniak aus der Mitte auf den linken Offensivflügel. Doch das brachte vorerst nur einen ersten zaghaften Torabschluss aus der Distanz durch den ansonsten durch Ballverluste auffallenden Stefaniak ein (37.). Königsmann hielt problemlos.

Auf der Gegenseite zeigte die Heimelf mehr Drang zum Tor. Nach Königsdörffers Ballverlust war aber Martinovics Abschluss zu hastig und ging weit drüber (38.). Kurz vor der Pause dann fast die Mannheimer Führung, doch Garcia, der nach einem Einwurf zwei Dresdner ausspielte, zielte knapp rechts vorbei (44.).

Ehlers-Handspiel besiegelt Dynamo-Schicksal

Zu Beginn von Durchgang zwei marschierte Stefaniak mal nach vorn, wurde aber beim Abschluss von Gottschling geblockt. Den folgenden Eckball köpfte Kapitän Mai knapp links am Tor vorbei. In der zweiten Hälfte war Dynamo dann merklich aktiver, nur zwingende Torschüsse sprangen weiterhin nicht heraus. Mannheims Defensive stand gut. In der 61. Minute folgte der fast überfällige Wechsel. Stefaniak, der keinen guten Tag erwischt hatte, machte für Pascal Sohm Platz (61.).

DURCHKLICKEN: Die Dynamo-Noten zum Spiel (1) Kevin Broll: Vor allem in der Anfangsviertelstunde nicht immer mit der Leistung seiner Vorderleute zufrieden – bringt dies lautstark zum Ausdruck und gibt immer wieder Anweisungen. In der 24. Minute im Glück, da der direkt vor ihm auftauchende Martinovic einen langen Ball nicht optimal erreicht. Ansonsten sind in der ersten Halbzeit vor allem seine Stimmbänder gefordert. Seine Abschläge verfehlen ihr Ziel mehrfach deutlich und landen zu häufig im Seitenaus. Übernimmt nach Mais Roter Karte in der 64. Minute die Kapitänsbinde. Beim 0:1 in der 90+5. Minute durch Garcias Handelfmeter springt er in die falsche Ecke. Note 4 ©

Dann schwächte sich Dynamo selbst. Sebastian Mai wollte einen Freistoß schnell ausführen, Martinovic genau das unterbinden. Im Zorn trat der SGD-Kapitän Mannheims Stürmer von hinten um. Schiedsrichter Lukas Benen schickte ihn daraufhin vorzeitig unter die Dusche, Martinovic sah gelb. Kevin Broll übernahm die Kapitänsbinde, Kevin Ehlers war plötzlich Abwehrchef. Nun ergaben sich zwangsläufig mehr Räume, die Mannheim aber nicht zu nutzen wusste. Martinovic traf nur das Außennetz (68.). Um ein Haar wäre auf der Gegenseite dann mal Dynamo durchgewesen, doch Torwart Königsmann fing Hosiners Pass ab, kurz bevor Daferner ihn erreichte (72.). Es war die letzte nennenswerte Szene beider Stürmer, die fünf Minuten später Feierabend hatten. Heinz Mörschel und Agyemang Diawusie wurden für sie eingewechselt (77.).

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Heiko Scholz (Co-Trainer SG Dynamo Dresden): "Die erste Halbzeit war Mannheim uns total überlegen, unsere Truppe ist nie richtig in die Zweikämpfe gekommen. Das Beste an der Halbzeitpause war das Ergebnis. Die ersten Minuten hatten wir null Zugriff, dann wurde es durch die Umstellung ein bisschen besser. Die Rote Karte von Basti Mai, kenne seine Emotionen. Das darf ihm nicht passieren, das weiß er auch selber. Wir wussten, dass Mannheim sehr spielstark ist. Deshalb haben wir verdient verloren." ©

Danach hatten die Dresdner einige heikle Situationen in der Abwehr zu überstehen, konnten die Gastgeber aber weit genug vom eigenen Kasten fernhalten – auch auf Kosten Gelber Karten unter anderem für Will und Kwadwo. Dann zeigte Schiedsrichter Benen zwei Minuten Nachspielzeit an und die Ereignisse überschlugen sich. Jurcher schoss an die Latte, den zweiten Ball brachte Waldhof wieder in Tornähe und Kevin Ehlers wehrte mit der Hand ab. Wieder glatt rot und Handelfmeter. Diese Chance ließ sich Garcia nicht entgehen und traf straff, Broll sprang in die falsche Ecke.