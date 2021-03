Doppelt erfolgreich: L.E. Volleys gewinnen gegen Friedrichshafen und Mimmenhausen

Friedrichshafen/Mimmenhausen. Mit insgesamt fünf Punkten sind die L.E. Volleys von ihrem Bodensee-Trip am Wochenende zurückgekehrt. Bei den Youngstars Friedrichshafen siegten die Leipziger am Sonnabend noch knapp mit 3:2 (21:25, 25:18, 22:25, 25:10, 15:8), deutlicher klarer war dann die Partie am Sonntag beim TSV Mimmenhausen, wo L.E. mit 3:0 (25:13, 25:14, 29:27) gewann. Anzeige

Starkes Annahmeverhalten

Dabei lief in Friedrichshafen noch nicht alles rund. Inoffiziell waren gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten drei Punkte eingeplant gewesen, doch einige Unkonzentriertheiten im Leipziger Spiel führten dazu, dass man gegen den Außenseiter zwei Sätze abgeben musste. „Am Ende war es wichtig, dass wir den Sieg geholt haben, auch wenn die beiden Satzverluste schon ärgerlich waren“, resümierte Kapitän Chris Warsawski. „Insofern sorgte das Ergebnis bei uns für ein lachendes und ein weinendes Auge.“

Damit gingen die Volleys auch nicht mit übermäßig viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem Spitzenteam Mimmenhausen am Sonntag. Allerdings hatte der Tabellendritte sein Match in Karlsruhe am Sonnabend mit 0:3 verloren und musste auf das spielende Element von Coach Christian Pampel verzichten, der sich in Karlsruhe verletzt hatte und deswegen gegen die Leipziger nur von der Seitenlinie dirigieren konnte. Die Jungs von Trainer Christoph Rascher waren dann sofort wach und holten sich sich die beiden ersten Durchgänge vor allem durch starkes Annahmeverhalten nach weniger als einer halben Stunde. Der dritte Abschnitt war deutlich umkämpfter, doch ihren zweiten Matchball konnten die Messestädter schließlich verwandeln.