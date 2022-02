Doppelt hält besser: Wie zwei Ex-Skispringer im Skeleton Geschichte geschrieben haben

An der Höhe der Sprünge war die ehemalige Sportart zumindest ansatzweise noch zu erkennen. Mit zwei Riesensätzen katapultierten sich die beiden ehemaligen Skispringer Axel Jungk und Christopher Grotheer auf ihre Plätze auf dem Podium. Letzterer hatte in überragender Manier Gold im Skeleton gewonnen, ersterer auch noch Silber und damit für den nächsten Medaillenregen in der Eisrinne von Yanqing gesorgt. Anzeige

"Ich habe jahrelang davon geträumt. Das ist alles noch so irreal, aber ich bin stolz auf mich. Dieses Gold habe ich im Kopf gewonnen," sagte Grotheer, der für den BSC Thüringen startet. Vor vier Wochen habe er angefangen eine Liste zu erstellen, warum er Olympiasieger wird und sich das abends vorgelesen. "Und da war ein Punkt, dass 2022 mein Jahr ist – ich glaube, das fasst alles zusammen", sagte der Polizist, der in diesem Jahr noch heiraten und Vater wird, das Haus ist ebenfalls fertig gebaut.

Jungk gewinnt Silber trotz großer Einreise-Probleme

Nicht weniger überwältigt war der in Dresden lebende Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, dessen Vorbereitung durch einen positiven Corona-Test nach dem Weltcupfinale in St. Moritz und Probleme bei der Einreise empfindlich gestört wurde. "Ich war zwei-, dreimal davor zu sagen: Ich lasse es jetzt, ich will mich nicht mehr testen lassen, ich halte es nicht aus, noch mal einen Tiefschlag zu bekommen, noch mal die Nachricht zu bekommen, dass es immer noch positiv ist und ich nicht hinfahren darf, obwohl ich in einer guten Form bin", sagte der 30-Jährige. "Es hat sich alles ausgezahlt, die ganzen körperlichen Probleme. Das war es wert. Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl."



Grotheer und Jungk haben eine interessante Parallele in ihrer Vita – beide waren früher Skispringer. Als der neue Skeleton-Olympiasieger zu schwer für den Schanzensport wurde, wechselte er auf Anraten seines damaligen Trainers wegen seiner starken Physis zum Skeleton. "Dafür bin ich meinem ehemaligen Trainer sehr, sehr dankbar, sonst hätte ich das alles nicht erlebt, was ich die letzten zehn Jahre erlebt habe", sagte Grotheer.

Das Skispringen habe ihm Vorteile für seine neue Sportart verschafft. "Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Kopf voraus geht. Man ist schnell, spritzig am Start, das ist schon mal gut, man hat eine gute Koordination – das macht es in der Bahn einfach leichter, sich die Lenkpunkte und die Bahn zu erarbeiten", meinte Grotheer.

China nutzt Heimvorteil aus

Die Bahn hatten er und Jungk sich offensichtlich sehr gut erarbeitet. Im ersten Durchgang am Donnerstag hatte Grotheer einen Fabelbahnrekord aufgestellt, in drei von vier Durchgängen holte er die Laufbestzeit. Jungk lag nach dem ersten Tag auf dem zweiten Rang, im vierten Lauf kam ihm Yan Wengang noch einmal gefährlich nahe. Das chinesische Team konnte seit dem Bau der Bahn rund 500 Fahrten absolvieren, die übrigen Teilnehmer gut ein Dutzend – den Heimvorteil nutzte Yan Wengang unter großem Jubel der Fans perfekt aus.

Skeleton-Bundestrainer Christian Baude konnte den Teamerfolg (Alexander Gassner wurde Achter) kaum fassen: „Ich bin sprachlos, einfach nur überwältigt, die letzten beiden Tage waren ein Traum und genau das, wofür wir die letzten beiden Jahre gearbeitet haben, für diesen Tag. Wir wollten gar nicht gewinnen, wir wollten eine Medaille, das war das große Ziel, einfach dieses Jahr endlich eine Medaille für Deutschland holen im Skeleton.“