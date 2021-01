Doppelte Ehrung: RB Leipzigs Szoboszlai ist Ungarns "Sportler des Jahres"

Leipzig. Ungarns "Sportler des Jahres" trägt das Trikot von RB Leipzig . Bei der vom Verband ungarischer Sportjournalisten veranstalteten Abstimmung setzte sich Dominik Szoboszlai gegen Vereinskollege Peter Gulacsi durch. In der 63-Jährigen Geschichte der Ehrung erhielt erstmals ein Mannschaftssportler diese Auszeichnung. Er sei sehr stolz, sagte der 20-Jährige im Rahmen der virtuellen Preisverleihung am Montagabend. "Ich denke, ich hatte eine sehr gute Saison. Mit der Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM zu schaffen war mein größtes Ziel. Das haben wir geschafft."

Zu Szoboszlais Auszeichnung haben seine Leistungen in Leipzig natürlich nichts beigetragen, denn er wechselte erst zum neuen Jahr an die Pleiße. Vielmehr überzeugten seine Auftritte beim FC Red Bull Salzburg und im Nationalteam. Letztere bescherten dem Rechtsfuß noch einen weiteren Preis. Denn sein Tor zum entscheidenden 2:1-Sieg im Playoff-Duell mit Island sicherte den Ungarn die Teilnahme an den kontinentalen Titelkämpfen. Der Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde nun zum "Sportmoment des Jahres" gekürt. Dabei durften die Fans zunächst Vorschläge machen. Aus den drei meistgenannten wählte eine Fachjury dann den einen großen Augenblick aus.