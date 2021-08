Doppelte Erlösung: Joker Weydandt schießt 96 zum ersten Dreier gegen Heidenheim

Hätte 96 weiter verloren, hätte die Mannschaft doch gleich in Ramlingen oder Ilten spielen können. Ein WM-Stadion, so leer wie seit Jahrzehnten nicht mehr - 8600 Leute waren gestern am frühen Abend nur dabei gegen Heidenheim in der HDI-Arena, die 49000 Plätze hat. Viel Abstand also, bei einem Fußballspiel, das auch nicht gerade gespickt war mit Höhepunkten aus 96-Sicht. Das 1:0, der erste Sieg der Saison, erst kurz Schluss vom oft gescholtenen Hendrik Weydandt erzielt, ist um so wichtiger. Und so kurios es klingt - hätte man am Ende nur hingehört und nicht ins leere Stadionrund geschaut, hätte man geglaubt, dass deutlich mehr Fans gekommen wären. „Die, die da waren, waren super“, lobte der 96-Trainer, „das hat uns sehr geholfen.“

Jan Zimmermann hatte aber klargemacht, von wem der Funke kommen muss: „Wir sind in der Bringschuld.“ Die verlorenen Fans können nur mit guten Leistungen und Erfolgen ins Stadion zurückgeholt werden. Zumindest fing die Mannschaft mal kurz schwungvoll an, unterstützt von der Nordkurve, die für Heimspiel-Atmosphäre sorgte. Beim 0:3 gegen Rostock hatten noch die Hansa-Fans den Ton angegeben. Den etwa 30 mitgereisten Heidenheim-Anhängern blieb das versagt. „Die Unterstützung war deutlich größer als beim letzten Mal“, lobte der 96-Trainer. „Dank an die Leute, die gekommen sind.“