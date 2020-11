Doppelter Dabbur, doppelter Adamyan: TSG Hoffenheim schießt Slovan Liberec ab - souveräne Tabellenführung

Zwei Mal Munas Dabbur (22., 29.), zwei Mal Sargis Adamyan (71., 76.) und einmal Florian Grillitsch (59.) erzielten die Tore für die Hoffenheimer, die erst am Montag zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:2 verloren. Doch am Donnerstag hatte die TSG überhaupt keine Probleme in der Europa League. Mit nun neun Punkten und einem Torverhältnis von 11:1 führen die Hoffenheimer die Gruppe L der Europa League an und könnten schon fast für das Sechszehntelfinale im kommenden Jahr planen.

Schon zur Halbzeit ließen die Hausherren keine Zweifel, wer den Siegholen würde. Munas Dabbur erzielte einen Doppelpack und schob sich damit auf den dritten Platz in der ewigen Europa-League-Torschützenliste. Mit nun 22 Toren in diesem Wettbewerb liegen nur Radamel Falcao (30) und Aritz Aduriz (26) vor ihm. Und vor allem sein erster Treffer war wirklich sehenswert. Robert Skov, der in der Bundesliga nach seiner Roten Karte gegen Union Berlin am vergangenen Montag am kommenden Wochenende gegen den VfL Wolfsburg fehlen wird, flankt in der 22. Minute von der linken Seite in den Strafraum. Dort nahm Dabbur den Ball in Bedrängnis klasse an, schirmte ihn ab und tänzelte sich durch den Sechszehner. Sein Abschluss mit der Pike war genauso sehenswert wie erfolgreich.