Doppelter Olmo sichert RB Leipzig drei wichtige Punkte bei der TSG Hoffenheim

Sinsheim. Drei Mal aufs Tor geschossen, zwei Tore gemacht: Dani Olmo ist Mann des Abends beim 2:0 (2:0) der Roten Bullen in Hoffenheim, festigt mit seinem Team Platz drei. Allesamt schnuppern die Männer des Ex-Hoffenheimer Trainers Julian Nagelsmann mit jetzt 62 Punkten an der Königsklasse. Am Samstag, 18.30 Uhr, spielen die Gladbacher (56 Punkte) bei den Bayern, tags darauf muss Leverkusen (56) beim irrlichternden FC Schalke 04 ran.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Champions League-Platz Drei gefestigt! RB Leipzig setzt sich mit 2:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim durch und macht damit einen weiteren Schritt Richtung internationales Geschäft. ©

Olmos Doppelschlag bringt Leipzig auf die Siegerstraße

Die TSG beseelt vom Club-Liedlein mit dem besseren Start und der ersten Top-Chance. Christoph Baumgartner schiebt den Ball hauchzart neben das Tor. RB wankt und kassiert nach glasklarem Foul von Keeper Peter Gulacsi am Ex-Salzburger Munas Dabbur einen Elfer. Eine forensische Untersuchung später revidiert sich Schiri Tobias Welz, entscheidet auf Freistoß für RB - nach Handspiel Baumgartner. RB hat den Gong jetzt auch gehört, geht mit dem ersten Angriff in Führung. Angriff über rechts, Nordi Mukiele bedient Dani Olmo, der sich durchwurschtelt und trocken zum 1:0 abzieht (9.). Zweiter Termin, zweiter Abschluss: Angeliño-Diagonal-Ball auf Sabitzer, der auf Olmo - 2:0 (11.).

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf ins Sinsheim in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Klasse-Partie des ungarischen Stoikers, hält das Dickschiff auf Kurs. Note 2. ©

Beide Teams haben die Visiere nach oben geklappt, spielen nach Herzenslust nach vorne. Wurden die aufblasbaren Taktiktafeln in der Kabine erstochen? Lukas Klostermann rettet aus Nahdistanz gegen einen Dabbur-Schuss, Patrik Schick und Laimer haben das dritte Tor auf dem Fuß, Dabbur rammt den Ball an die Unterkante der Latte. Nach einer halben Stunde könnte es im Duell der Pressing-Maschinen auch 3:3 stehen. Die Gastgeber ignorieren den Rückstand, zwingen Peter Gulacsi in der 38. Minute nach Baumgartner-Chance zu elner Glanztat. Wer will noch Mal, wer hat noch nicht? Ermin Bicakcic haut den Ball aus der Drehung über Leipzigs Gehäuse (42.). Dann MUSS Timo Werner nach Laimer-Pass das 3:0 machen. Der Nationalstürmer hat alle Zeit der Welt, Oliver Baumann zu fragen, wo er den Ball hinhaben will und schießt drüber. Jede Menge Zeit befördert jede Menge Gedanken. RB geht mit einem durchaus glücklichem 2:0 und diversen Hausaufgaben in die Pause. Julians Nagelsmänner lassen zu viele Chancen aus - und zu viele zu.

Leipziger Effizienz sichert 2:0-Pausenführung

Wiederbeginn. RB will sich der Champions League entscheidend nähern, Hoffenheim den Zug Richtung Europa League entern. Die TSG drückt aufs Tempo, Sebastian Rudy scheitert an Gulacsi. Auffällig: Hoffenheim hat die Lufthoheit. Julian Nagelsmann Stimme ist permanent zu hören, der 32-Jährige ist sauer. Auf den Schiri, Gott, die Welt, seine Fußballspieler.