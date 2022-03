Doppeltes Pfosten-Pech und Chancenwucher: Manchester City patzt im Fernduell mit dem FC Liverpool

Manchester City hat im Rennen um die englische Meisterschaft einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Pep Guardiola kam trotz zahlreicher Möglichkeiten am Montag gegen Crystal Palace nicht über ein torloses Remis hinaus. Nach dem Sieg des FC Liverpool am Samstag gegen Brighton & Hove Albion (2:0) schmilzt der Vorsprung auf den ärgsten Widersacher um die Premier-League-Krone auf vier Punkte. Crystal Palace bleibt mit 34 Zählern als Tabellen-Elfter im Niemandsland der englischen Eliteklasse.

Von Beginn an tat sich der Favorit schwer. Zwar zog die Guardiola-Elf ihr gewohntes Ballbesitzspiel auf, zwingende Torchancen blieben jedoch weitestgehend Mangelware. Ein Fernschuss von Innenverteidiger John Stones, der knapp vorbeiging, war lange Zeit der gefährlichste Versuch der Citizens (18.). Am nächsten an der City-Führung in Hälfte eins war nach einer knappen halben Stunde Joao Cancelo, der im Anschluss an eine Ecke nur den Pfosten traf (28.). Der Underdog blieb stets gefährlich: Die größte Chance der Londoner vergab Palace-Stürmer Wilfried Zaha, als er bei einem Versuch aus knapp 16 Metern knapp vorbeizielte.