Doppeltes Verletzungspech bei Hannover 96: Jung und Felipe drohen Zwangspausen

Sebastian Jung schien nach seinen Adduktorenbeschwerden endlich wieder richtig fit zu sein. Erst am vergangenen Montag gab der Verteidiger beim Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 nach einer knapp viermonatigen Zwangspause sein Comeback. Auch beim 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli stand der 29-Jährige in der Startelf, musste allerdings nach 45 Minuten aufgrund von Problemen am Hüftbeuger ausgewechselt werden. Ob der Ex-Nationalspieler den Roten nun wieder für längere Zeit fehlt, ist noch unklar.