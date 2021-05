Dorsch-Ersatz und Co.: U21-Trainer Kuntz gibt Personal-Update vor EM-Viertelfinale gegen Dänemark

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz will im EM-Viertelfinale gegen Dänemark größtenteils der erfolgreichen Mannschaft aus der Vorrunde vertrauen. "Die Jungs haben sich einen Bonus erarbeitet, das versteht sich von alleine", sagte Kuntz vor der Partie am Montag (21 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar. "Das Gerippe der Mannschaft steht", sagte der Coach zur Aufstellung. Wieder fit ist Kapitän Arne Maier, der vergangene Woche im Training umgeknickt war. "Mir geht es wieder sehr gut", sagte der 22-Jährige. Anzeige

Wer im Mittelfeld den gesperrten Niklas Dorsch ersetzen wird, ließ Kuntz offen. Salih Özcan, der am Samstag in der Relegation für den 1. FC Köln nicht zum Einsatz gekommen war, sei "zur Alternative geworden, weil er die Belastung nicht hatte". Özcan und sein Kölner Teamkollege Ismail Jakobs, der zur Halbzeit eingewechselt worden war, kamen am Sonntag ebenso in Ungarn an wie Vitaly Janelt, der mit dem FC Brentford am Samstag in die Premier League aufgestiegen war.