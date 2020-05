Aufstellungen fix: Hummels beim BVB in der Startelf, Sancho auf der Bank - Gnabry wieder im Bayern-Sturm

Die Vorentscheidung in der Bundesliga steht an: Kann Borussia Dortmund dem FC Bayern München am Dienstagabend (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Paroli bieten und den Tabellenführer im Kampf um die Meisterschaft unter Druck setzen? Oder setzen sich die Münchener mit Trainer Hansi Flick an der Tabellenspitze weiter ab? Beide Teams sind in starker Verfassung aus der Corona-Pause gekommen: Die Münchener – in der Tabelle fünf Punkte voraus – setzten sich mit insgesamt 7:2 Toren gegen Union Berlin und Eintracht Frankfurt durch. Der BVB schlug Schalke und Wolfsburg mit zusammengerechnet 6:0 Toren. Jetzt kommt es nun zum Showdown.

BVB-Aufstellung in der Übersicht: So spielt Dortmund gegen die Bayern

Gastgeber Dortmund ist knapp an einem einschneidenden Ausfall vorbeigeschrammt: Abwehr-Chef Mats Hummels plagten nach der Partie gegen Wolfsburg am Wochenende Beschwerden an der Achillessehne. Er wurde aber rechtzeitig fit - und von Favre auch direkt in die Startelf beordert. Verzichten muss der Gastgeber aber zumindest in der Startelf weiter auf zwei Stammspieler: Kapitän Marco Reus hat seine Verletzung auch in der Corona-Pause nicht auskurieren können. Mittelfeld-Abräumer Axel Witsel trainierte am Sonntag zwar bereits mit Ball, für die Anfangsformation am Dienstagabend reichte es aber noch nicht. Auch Nationalspieler Emre Can fehlt erneut in der Startelf.

Aufstellung fix: So spielt der BVB im Top-Spiel gegen den FC Bayern Roman Bürki ©

Ebenfalls auf der Bank sitzt zunächst erneut Youngster Jadon Sancho. Der in dieser Saison bisher beste Torschütze (14) und Vorlagengeber (17) der Westfalen wurde von Favre in den ersten beiden Partien nach der Corona-Pause jeweils als Joker gebracht. Auch gegen München muss er nun auf einen Einsatz warten. Statt dem jungen Engländer bekleiden Thorgan Hazard und Julian Brandt die offensiven Außenbahnen der Schwarz-Gelben.

So startet der FC Bayern gegen Borussia Dortmund

Auch Bayern-Trainer Hansi Flick hat einen schweren Ausfall zu beklagen: Wie schon zuletzt beim 5:2 gegen Frankfurt kann Mittelfeld-Ass Thiago aufgrund von Adduktorenproblemen nicht mitspielen. Wie schon gegen die Eintracht ersetzt ihn Leon Goretzka im Dreier-Mittelfeld mit Joshua Kimmich und Thomas Müller. Flick lobte den Nationalspieler auf der Pressekonferenz vor der Partie ausdrücklich: "Er hat an Muskelmasse zugelegt, das kommt seinem Spiel zu Gute. Leon macht eine gute Entwicklung. Vorher war er etwas offensiver, auf der 10 oder der 8. Aber auf der 6 kann er seine Stärke, Sprints nach vorne, ausspielen."

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern im Top-Spiel bei Borussia Dortmund Manuel Neuer ©