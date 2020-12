Nächste Ausfälle? BVB muss in Frankfurt wohl auch auf Guerreiro und Akanji verzichten

Auch Einsatz von Hummels und Can nicht sicher

Besonders der Ausfall von Innenverteidiger Akanji könnte Favre dabei vor eine Aufgabe stellen. Denn auch hinter einem Einsatz der beiden anderen zentral Defensiven Mats Hummels und Emre Can stand in den vergangenen Tagen noch ein Fragezeichen. Hummels hatte sich in den Schlussminuten beim Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom unter der Woche (1:1) eine Blessur am Fuß zugezogen. "Die News über ihn sind gut", ließ Favre aber auf der Pressekonferenz am Freitag hoffen. Can hatte sich am vergangenen Wochenende eine leichte Verletzung am Knöchel zugezogen und verpasste das Lazio-Spiel.